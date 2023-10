O internacional brasileiro Vinicius Júnior renovou contrato com o Real Madrid, até junho de 2027.

Segundo a imprensa espanhola, além de um aumento salarial que o coloca no lote de mais bem pagos do plantel, o extremo também fica com uma cláusula de rescisão de mil milhões de euros.

O jogador de 23 anos chegou ao Bernabéu proveniente do Flamengo, em 2018 e tornou-se numa das principais figuras dos merengues nas últimas temporadas.

Com a camisola do Real, disputou 235 jogos, marcou 63 golos e conquistou oito títulos: uma Liga dos Campeões, dois Mundiais de Clubes, uma Supertaça Europeia, dois campeonatos espanhóis, uma Taça do Rei e duas Supertaças espanholas.

Na gala da Bola de Ouro, o camisola 7 do Real Madrid ficou na sexta posição e recebeu o prémio Sócrates, pelo envolvimento em ações solidárias e projetos sociais relevantes no Brasil, onde fundou o Instituto Vini Jr.

O jogador brasileiro também tem sido, nas últimas temporadas, um dos rostos ativos na luta contra o racismo no desporto.