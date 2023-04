O Real Madrid não via uma coisa assim há 76 anos, Carlo Ancelotti nunca o tinha vivido.

Taty Castellanos viveu a melhor noite da carreira na terça-feira – e porventura o jogo de uma vida: na receção do Girona ao Real Madrid, o avançado de 24 anos foi decisivo para a vitória dos catalães, com um póquer.

Mas, afinal, quem é o sexto jogador da história a marcar quatro golos num só jogo do campeonato espanhol ao todo poderoso Real Madrid?

(AP Photo/Joan Monfort)

O nascimento na Argentina, o começo no Chile

Valentín Mariano José Castellanos Giménez nasceu em Mendoza, cidade argentina que faz fronteira com o Chile, há 24 anos. Foi, aliás, em território chileno que deu os primeiros passos no futebol.

Taty destacou-se na formação ao serviço do Universidad de Chile, equipa pela qual fez a estreia como futebolista profissional: foi em 2017, em casa do Corinthians, numa derrota (2-0) a contar para a Taça Sul-Americana. Jogou 15 minutos.

Seguiu-se, no ano seguinte, um empréstimo ao Torque Montevideo City, do Uruguai. Estava aberta a porta de entrada para o grupo City, que detém, entre outros, o Manchester City. Uma ligação que dura até aos dias de hoje.

A estadia por terras uruguaias não foi propriamente frutífera ao nível de golos – cinco em 30 jogos –, mas ainda assim valeu a Taty Castellanos uma mudança para a MLS, a liga norte-americana de futebol, para jogar com a camisola do New York City.

Castellanos ao serviço do New York City (Randy Litzinger/Icon Sportswire via Getty Images)

Os primeiros tempos foram tímidos, mas a partir de 2019 o avançado argentino começou a dar nas vistas. Nesse ano, por exemplo, somou 11 golos e seis assistências em 34 jogos.

A cereja no topo do bolo e a cobiça de Abel

Mas a cereja no topo do bolo deu-se em 2021, o quarto e último ano de MLS: Castellanos foi campeão e melhor marcador, com 13 golos em 17 encontros.

E despertou cobiça no estrangeiro. No Brasil, a comunicação social deu conta do interesse de Palmeiras, Atlético Mineiro e Corinthians. Mas foi mesmo o Palmeiras, de Abel, a avançar para uma proposta. Recusada. E outra proposta. Recusada.

O futuro do jovem jogador não passou pelo Brasil, mas também não passou pelos Estados Unidos. Castellanos fez as malas e lançou-se à aventura na Europa, mais concretamente em Espanha. Deu-se aí a mudança para o Girona, novamente do grupo City.

A primeira época no Velho Continente já não estava a ser má, mas ficou definitivamente melhor na última noite, com o tal póquer ao Real Madrid. São agora 12 golos em 31 jogos, quatro deles ao atual Campeão da Europa.

Para se pôr em perspetiva o feito de Castellanos, além dos dados já lançados ao longo do texto, há um outro: o último jogador a fazer quatro golos aos merengues havia sido Lewandowski, ao serviço do Borussia Dortmund, em 2013. Nada mau.

(IMAGENS ELEVEN)