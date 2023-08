Vinícius Júnior, jogador brasileiro do Real Madrid, está a contas com uma lesão muscular, anunciou o clube espanhol, em comunicado, esta segunda-feira.

«Na sequência dos exames efetuados ao nosso jogador Vini. Jr pelos serviços médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma lesão no músculo bíceps femoral direito. [Está] pendente de evolução», pode ler-se no sítio oficial do Real Madrid.

O atacante brasileiro saiu aos 18 minutos de jogo da passada sexta-feira, em que o Real Madrid venceu o Celta de Vigo, em Vigo, por 1-0, no duelo da terceira jornada da liga espanhola.