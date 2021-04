O Lyon garantiu, esta quinta-feira, a qualificação para os quartos de final da Taça de França, ao eliminar o Red Star, apenas no desempate por grandes penalidades (4-5), após o empate a dois golos no final do tempo regulamentar.

Sem o guardião internacional português Anthony Lopes, o Lyon chegou ao intervalo a vencer por dois golos de diferença, apontados por Lucas Paquetá (28m) e Memphis Depay (45m).

Só que o sexto classificado da tercira divisão gaulesa reagiu após o descanso e chegou ao 2-2, com golos apontados por Pape Meissa Ba (61m) e Jimmy Roye (74m).

O jogo seguiu assim para penáltis, com o Red Star a iniciar e a marcar os três primeiros e o quinto, falhando a quarta tentativa. O Lyon apontou todos os cinco penáltis da série regular e consumou assim a qualificação, ocupando a última vaga dos «quartos», onde estão também PSG, Mónaco, Angers, Montpellier (I Liga), Toulouse (II Liga) e os sensacionais Canet e GFA74, da quarta divisão.