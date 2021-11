O futebolista português Renato Sanches revelou que, não fosse a lesão sofrida na parte inicial da época 2021/2022, tinha assinado pelo Barcelona no último mercado de transferências de verão.

«Se não me tivesse lesionado, tinha assinado pelo Barcelona este verão. Barcelona e Lille já estavam de acordo», afirmou o internacional português de 24 anos, em declarações ao jornal La Voix du Nord, publicadas esta segunda-feira.

Em setembro, o presidente do Lille, Olivier Létang, afirmara que quase tinha havido acordo «com um clube muito grande» para a saída de Renato, mas que «a sua lesão no joelho mudou forçosamente os planos».

Renato, campeão em França pelo Lille na temporada transata, sublinhou mesmo que está pronto para um salto maior na carreira, algo que não sentia quando se mudou do Benfica para o Bayern Munique, em 2016.

«Não estava pronto para jogar num clube assim, hoje sinto-me preparado», assegurou.

Também nas suas mais recentes declarações à imprensa, mas ao L’Équipe, esta segunda-feira, Renato confirmou o interesse de clubes como o Milan e o Arsenal.

«Milan e Arsenal talvez estejam interessados. Conversei com o meu agente, mas não posso dizer mais. Só sei que estou pronto, se a oferta chegar vou avaliá-la. O Milan é um grande clube, histórico e com classe. Eu gosto muito», apontou, garantindo, contudo, que está absolutamente focado no que pode fazer pelo Lille.