O Slavia Praga admite transferir David Jurásek, lateral-esquerdo que interessa ao Benfica. O técnico adjunto da equipa checa, Jaroslav Kostl, deu como certa a saída do jogador de 22 anos e confessou que será difícil substitui-lo.



«As equipas estrangeiras querem os nossos jogadores, o que só mostra o valor da nossa equipa. Acreditamos que vamos continuar a contar com os melhores, mas seria muito difícil substituir o David [Jurásek]. Ele é um jogador raro, basicamente é o nosso diamante», referiu, em conferência de imprensa.



Jurásek não participou nos dois jogos de preparação do Slavia de Praga para a temporada 2023/24, facto que aumentou os rumores acerca da sua possível saída.

