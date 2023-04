Numa altura em que o Benfica continua sem fechar a renovação de Alex Grimaldo, surge agora mais um nome apontado para o lado esquerdo da defesa das águias: David Jurásek.

«Muitas equipas perguntam pelo David e vêm vê-lo. Há clubes conhecidos que têm enviado os seus olheiros para o verem. Uma equipa de Portugal também. É possível que jogue com o Alexander Bah (ex-Slavia) na mesma equipa», disse o treinador do Slavia de Praga, Jindrich Trpisovsky, em declarações após a vitória do Slavia sobre o Sigma Olomouc por 4-0 no sábado passado.

«Ele tem estatísticas melhores, por exemplo, do que jogadores de equipas de topo da Premier League. Não há muitos laterais-esquerdos assim. A evolução dele tem sido incrível», acrescentou.

David Jurásek tem 22 anos e é internacional AA pela Rep. Checa em duas ocasiões. É titular indiscutível da equipa que lidera o campeonato em igualdade pontual com o Sparta de Praga.