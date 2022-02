O Barcelona venceu o Nápoles por 4-2 nesta quinta-feira, em Itália, carimbando o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa.

Uma semana depois do empate em Espanha (1-1), o Barcelona entrou com tudo no jogo da segunda mão e aos 13m já vencia por 2-0.

Jordi Alba abriu o marcador num lance de contra-ataque aos 8m e Frenkie de Jong aumentou a contagem aos 13m, com um grande golo num remate de fora da área.

Lorenzo Insigne ainda reduziu para o Nápoles, de penálti, aos 23m, mas ainda antes do intervalo, Piqué fez o 3-1 para os culé.

Na segunda parte, o Barcelona matou as esperanças napolitanas aos 59, quando Adama Traoré serviu Aubameyang para o 4-1.

De nada valeu depois o golo de Politano aos 87m.

O jogo entre o Nápoles e o Barcelona ficou ainda marcado pela mensagem de paz que juntou os jogadores das duas equipas antes do jogo, no dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia, mas que a realização do jogo optou por não mostrar.