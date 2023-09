A grande maioria das jogadoras da seleção de Espanha aceitou, esta quarta-feira, reintegrar a equipa nacional para os jogos contra Suécia e Suíça, da Liga das Nações, após um acordo com o Governo e com a federação.

«Chegámos a uma série de acordos que serão redigidos e assinados amanhã pela Federação e pelo Conselho Superior dos Desportos», disse o presidente do Conselho Superior dos Desportos, Víctor Francos, esta madrugada, após horas de negociações com as atletas.

«Das 23 jogadoras convocadas, duas pediram para abandonar o estágio por razões (...) de desconforto pessoal», acrescentou.



Sem revelar o nome das jogadores em causa, Viíctor Francos sublinhou que estas não serão objeto de sanções, ao contrário do que tinha sido anunciado anteriormente.



Recorde-se que a nova selecionadora de Espanha, Montse Tomés, decidiu convocar 15 campeãs do mundo e outras jogadores que tinham pedido para não serem convocados enquanto não houvesse mudanças na Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) após a polémica entre Rubiales e Hermoso.

«Nós, como jogadoras profissionais de elite e depois de tudo o que aconteceu no dia de hoje [ndr: segunda-feira] vamos estudar as possíveis consequências jurídicas a que a RFEF nos expõe ao colocar-nos numa lista para a qual pedimos para não ser chamadas por razões já explicadas publicamente e com mais detalhe à RFEF e, com isso, tomar a melhor decisão para o nosso futuro e para a nossa saúde», assinalam as atletas, em comunicado.

«Parece-nos relevante salientar, neste sentido, que a convocatória não se realizou no tempo e na forma, em conformidade com o artigo 3.2 do Anexo I do Regulamento do Estatuto e Transferência de Jogadores da FIFA, pelo que entendemos que a RFEF não se encontra em posição de exigir a nossa presença. Lamentamos, mais uma vez, que a nossa Federação nos coloque numa situação que nunca desejámos», finalizam.

O representante do Governo frisou que «as jogadoras estão preocupadas com a necessidade de mudanças profundas» na RFEF, algo que irá acontecer «imediatamente». Segundo a imprensa espanhola, uma dessas mudanças pode passar pela saída de Andreu Camps, secretário-geral.

Francos afirmou que o acordo prevê o desenvolvimento da legislação espanhola em matéria de «políticas de género, progressos na igualdade salarial, nas estruturas para o desporto e especificamente para o futebol feminino.»