O internacional brasileiro Richarlison prepara-se para tatuar o próprio rosto, bem como o de Neymar e o de Ronaldo Fenómeno.

Esta segunda-feira, o avançado do Tottenham partilhou um vídeo nas redes sociais onde é possível já ver o decalque da tatuagem, que vai ocupar toda a área das costas.

O vídeo, inicialmente publicado pelo tatuador que já trabalhou com o português Fábio Vieira, permite perceber que Richarlison também colocou no desenho a bandeira do Brasil, uma mensagem que Pelé lhe enviou e a imagem de um jovem a observar a cidade.

Ora veja: