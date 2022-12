É nos momentos duros que se vê quem são as pessoas.



Ainda magoado pela eliminação contra a Croácia, Richarlison não virou as costas a uma adepta brasileira que chorava perto do autocarro da seleção do Brasil. Segundo a ESPN, o avançado do Tottenham decidiu sair do veículo e acercou-se do grupo de adeptos.



«É chorar agora, mas vamos voltar mais forte», disse o Pombo com lágrimas nos olhos, agradecendo o apoio recebido.



Longe de ser o jogador com mais qualidade do Escrete em campo, Richarlison é craque na vida.



Veja o vídeo: