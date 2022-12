O futebolista brasileiro Neymar foi ilibado, esta terça-feira, por um tribunal espanhol, no processo em que era acusado de irregularidades na transferência do Santos para o Barcelona em 2013, já depois de o Ministério Público espanhol ter retirado as acusações.

Os juízes do tribunal provincial de Barcelona decidiram absolver Neymar e mais oito acusados no mesmo processo, considerando não existir evidência de delito, e, assim, «dano aos queixosos».

Os pais de Neymar, os ex-presidentes do Barcelona Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu, o antigo dirigente do Santos Odílio Rodrigues e a empresa de gestão da carreira do jogador também estavam entre os acusados.

O avançado brasileiro de 30 anos, que representa atualmente o Paris Saint-Germain, respondia em Tribunal, assim como o seu pai e empresário, Neymar da Silva, por alegada corrupção e fraude na sua transferência para o Barcelona, em 2013.

A decisão conhecida esta terça-feira surge um mês e meio depois de o Ministério Público espanhol ter retirado todas as acusações de corrupção e fraude por as considerar «presunções» sem «evidências».

O Ministério Público retirou então «a acusação contra todos os arguidos e por todos os factos» de que eram acusados, após ter pedido inicialmente dois anos de prisão e uma multa de 10 milhões de euros contra o futebolista brasileiro.

A justificação do promotor Luis Garcia para esta decisão é que as acusações «não foram baseadas em evidências», mas «em presunções» e que o caso se enquadrava na justiça civil e não na criminal.

O caso foi desencadeado pela queixa da DIS, detentora de 40 por cento dos direitos de Neymar quando jogava no Santos. A DIS pedia inicialmente uma pena de cinco anos de prisão para Neymar e uma indemnização de 35 milhões de euros, mas, após a retirada de acusações do MP em outubro, reduziu a exigência para dois anos e meio.