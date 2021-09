O futebolista polaco do Bayern Munique, Robert Lewandowski, protagonizou um momento forte nos segundos que antecederam o apito inicial do Polónia-Inglaterra desta quarta-feira, ao apontar ao «respeito» perante os adeptos do próprio país.

No momento em que os jogadores da Inglaterra se ajoelharam no relvado, num gesto já habitual e simbólico contra o racismo, centenas de adeptos da Polónia assobiaram nas bancadas.

Logo depois disso, a resposta de um dos jogadores mais carismáticos e consagrados da Polónia foi imediata e marcante: Lewandowski, com o indicador da mão direita, apontou à palavra «respeito», inscrita na manga da camisola.