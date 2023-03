O futebolista espanhol Rodri, capitão da seleção na derrota por 2-0 na Escócia, deixou críticas ao jogo da equipa da casa depois do duelo em Hampden Park, apontando às perdas de tempo do adversário, no duelo de apuramento para o Euro 2024.

«É a sua forma de jogar e há que respeitá-la, mas para mim é um pouco lixo. Sempre a perder tempo, provocam-te, caem… Para mim isto não é futebol. Pela velocidade do jogo, tens de continuar», referiu Rodri, em declarações ao serviço de streaming Viaplay.

O médio do Manchester City apelidou ainda a derrota de «frustrante», mas aponta já ao futuro.

«Temos de utilizar as nossas armas e aprenderemos para a próxima vez. Queremos ir aos duelos e lutamos sempre, mas isto não se tratava de lutar. Tratava-se [ndr: por parte da Escócia] de perder tempo. Mas isto depende do árbitro, não de nós», expressou.