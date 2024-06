Son Heung-min aceitou o pedido de desculpas de Rodrigo Bentancur, depois de o seu companheiro de equipa do Tottenham ter feito uma piada considerada por muitos como ofensiva, dirigida ao craque sul-coreano.

Bentancur foi questionado por um apresentador do programa de futebol uruguaio Por la Camiseta sobre a camisola do capitão dos Spurs (o jornalista queria uma camisola do jogador). Bentancur respondeu: «Talvez traga uma do primo dele... eles são todos iguais».

O médio do Tottenham foi criticado pelos seus comentários antes de ir para as redes sociais pedir desculpa. Na sua história do Instagram, disse: «Irmão Sony! Peço-te desculpa pelo que aconteceu, foi apenas uma piada de mau gosto! Sabes que te adoro e que nunca te desrespeitaria nem te magoaria, nem a ninguém! Adoro-te, irmão».

Já Son, na manhã desta quinta-feira, respondeu através das stories do Instagram: «Falei com o Lolo. Ele cometeu um erro, sabe-o e pediu desculpa. O Lolo nunca teria a intenção de dizer algo ofensivo intencionalmente. Somos irmãos e nada mudou. Já ultrapassámos isto, estamos unidos e voltaremos a estar juntos na pré-época para lutar pelo nosso clube como um só».

Até o Tottenham emitiu uma declaração própria e apoiaram a decisão de Son. «Na sequência de um comentário de Rodrigo Bentancur num vídeo de uma entrevista e do subsequente pedido público de desculpas do jogador, o clube tem estado a prestar assistência para garantir um resultado positivo sobre o assunto. Esta assistência incluirá a formação contínua de todos os jogadores, em conformidade com os nossos objectivos de diversidade, igualdade e inclusão», começaram por dizer.

«Apoiamos plenamente o facto de o nosso capitão Sonny sentir que pode pôr um ponto final no incidente e que a equipa se pode concentrar na nova época que se avizinha. Estamos extremamente orgulhosos da nossa base de adeptos e do nosso plantel diversificado e global. A discriminação de qualquer tipo não tem lugar no nosso clube, no nosso jogo ou na sociedade em geral», terminam.