Contratado em 2019 por mais de 60 milhões de euros, Tanguy Ndombélé está de saída do Tottenham, depois de ter chegado a acordo com o clube para a rescisão do contrato.

O médio francês, que ainda tinha mais um ano de ligação aos «spurs», foi recrutado há cinco épocas ao Lyon, mas não se conseguiu impor em Londres. Chegou a regressar a França por empréstimo e, nas duas últimas épocas, esteve cedido ao Nápoles e ao Galatasaray.

Agora, Ndombélé está livre para assinar a custo zero por outro clube.

