Não param de surgir novos dados no escândalo que promete abalar o futebol em Itália. Agora foi Nicola Zalewski, lateral polaco da Roma, de 21 anos, a ser implicado nas denúncias de Fabrizio Corona, o antigo ‘paparazzo’ que está na base das notícias dos últimos dias.

Corona prometeu divulgar mais nomes - e mais detalhes – e cumpriu. Na página ‘dillingernews’, começou por anunciar que iria dizer quem era o quarto jogador da Serie A envolvido no caso das apostas ilícitas às 14h00. Soube-se, pouco depois, de quem se tratava: Nicola Zalewski, internacional polaco da Roma.

Ao mesmo tempo que divulgou este nome, Corona assegurou que haveria mais novidades ao longo do dia – e que haveria desportistas de outras modalidades, para lá do futebol, envolvidos no caso.

O jornal La Repubblica acrescenta mais dados e diz que há mais dez jogadores da Serie A – incluindo outro da Juventus – também implicados no escândalo.

Simultaneamente, surgem novos dados sobre os nomes previamente implicados, com a imprensa italiana revelar dados da investigação.

Uma das informações aponta para o facto de a mãe de Nicolò Zaniolo também estar implicada, já que administrava os negócios do filho e saberia de tudo.

Ainda segundo a imprensa italiana, Nicoló Zaniolo e Sandro Tonali admitiram à polícia que fizeram apostas em plataformas ilegais – aquelas que não estão reconhecidas e autorizadas pelas autoridades de Itália - mas garantiram que nunca apostaram em jogos de futebol. Segundo o jornal La Repubblica, ambos disseram que jogavam apenas póquer e blackjack.

O primeiro implicado neste caso, o médio da Juventus Nicolò Fagioli, terá uma dívida de um milhão de euros, devido ao vício das apostas. O caso de Fagioli seria do conhecimento da Juventus desde o dia 1 de agosto, de acordo com Corona, mas o clube terá tentado ‘abafar’ o caso – apesar de ter, como afirmou o antigo fotógrafo ao Sport Italia, «inventado uma desculpa para o excluir da digressão americana» no arranque da temporada.

Corona garante que está a «conduzir uma investigação limpa e a colaborar com a justiça» e afiança que «o crime organizado está envolvido» neste caso das apostas.

No meio de todas as denúncias, surge um alerta para o significado de ‘ludopatia’: o vício das apostas, a dependência do jogo, que é «bem diferente de vender um jogo de futebol».

A citação também está publicada na página ‘dillingernews’ e direciona a perceção do caso para o possível drama de seres humanos com uma adição – mais do que a ideia preconcebida de desportistas batoteiros que falseiam resultados.

A acreditar nas palavras de Corona, muito mais ainda estará para se saber.