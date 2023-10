A Roma de José Mourinho acentuou a melhor fase da época a nível de resultados, com a goleada deste domingo na visita ao Cagliari, por 4-1, para uma inédita terceira vitória consecutiva em jogos oficiais em 2023/24.

No duelo da 8.ª jornada da Serie A, a principal liga italiana, a Roma chegou à vantagem com um golo de Houssem Aouar, aos 19 minutos de jogo. Logo a seguir, ao minuto 20, Romelu Lukaku dobrou a diferença no marcador.

A primeira parte ficou ainda marcada pela saída por lesão de Dybala, para a entrada de Andrea Belotti, aos 40 minutos, antes de José Mourinho ter visto um cartão amarelo, ao minuto 44.

Já na segunda parte, foi Belotti a ampliar a diferença no marcador, com o terceiro golo da Roma, aos 51 minutos. Aos 59 minutos, Lukaku bisou para o 4-0 a favor dos visitantes.

Aos 72 minutos, o Cagliari teve um golo anulado a Matteo Prati, por fora de jogo. Porém, a equipa da casa reduziu mesmo a diferença no marcador, de penálti, aos 86 minutos, com um golo de Nahitan Nández.

Na classificação, a Roma chega aos 11 pontos e ascende à 10.ª posição. O Cagliari mantém-se em 20.º e último, com dois pontos.

Este domingo, a Salernitana de Paulo Sousa perdeu com o Monza, enquanto Lazio e Frosinone somaram triunfos.