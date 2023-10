Depois de ganhar em Alvalade na última quinta-feira, a Atalanta sofreu a segunda derrota na Serie A na visita à capital de Itália. O conjunto de Bérgamo perdeu por 3-2 frente à Lazio, no Olímpico de Roma.



A formação «laziale» teve uma entrada de sonho no encontro e aos 11 minutos já vencia por dois golos de diferença graças a um autogolo de De Ketelaere e a um golo de Castellanos. Ainda antes do intervalo, o adversário dos leões na Liga Europa reduziu por Emerson.



Na segunda parte a Atalanta consumou a recuperação na partida e igualou a contenda por Kolasinac, aos 63 minutos. Porém, a Lazio ainda conseguiu chegar ao triunfo graças a um golo acrobático de Vecino a sete minutos do final.



No outro jogo que arrancou às 14h00, o Frosinone derrotou o Hellas Verona por 2-1.



Feitas as contas, a Atalanta continua no sexto lugar da classificação da Serie A com 13 pontos enquanto a Lazio é 12.ª com dez pontos.