Vida difícil para Paulo Sousa na Serie A.



A Salernitana perdeu por 3-0 na visita ao terreno do Monza, este domingo, e continua sem somar qualquer vitória no campeonato.



Com Jovane de início, o conjunto de Salerno teve uma entrada terrível na partida e 18 minutos já perdia por 2-0: Colpani fez o 1-0 e Vignato ampliou a vantagem da equipa da casa, que não teve Dany Mota (suplente não utilizado).



Jovane, extremo que está cedido pelo Sporting à Salernitana, foi substituído aos 60 minutos. Apesar das trocas efetuadas por Paulo Sousa, a equipa não melhorou e sofreu o 3-0, aos 82 minutos, num golo da autoria de Pessina.



Refira-se que Pedro Pereira foi lançado no Monza aos 64 minutos.



A Salernitana é penúltima classificada com três pontos enquanto o Monza ocupa o 7.º lugar com 12 pontos.



Classificação da Serie A