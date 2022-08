Riccardo Calafiori deixou a Roma a título definitivo e foi anunciado como novo reforço do Basileia.

O lateral esquerdo de 20 anos não entra nos planos de José Mourinho e, depois de uma época cedido ao Génova, assinou agora pelos suíços um contrato por três épocas com mais uma de opção.

O internacional pelas seleções jovens transalpinas já foi apresentado pelo novo clube.

De acordo com a imprensa italiana, a Roma recebe 1,5 milhões de euros mais bónus por desempenho e irá reter 40 por cento da percentagem do passe do jogador.