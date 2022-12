A Roma, treinada pelo português José Mourinho, perdeu esta sexta-feira ante o Cádiz, por 3-0, no Algarve, no primeiro de três jogos de preparação da equipa italiana durante o estágio em Albufeira.

Os golos de Rúben Alcaraz (23m), Théo Bongonda (68m) e Negredo (90+3m) derrotaram o conjunto orientado pelo técnico português, que, questionado pela imprensa como possibilidade para suceder a Fernando Santos no comando técnico da seleção portuguesa, manteve-se em silêncio sobre o assunto.

Com Svilar e Matic, ex-jogadores do Benfica, no onze inicial, o sétimo classificado da liga italiana teve uma má entrada na partida e pior ficou com a expulsão de Viña na primeira parte.

O Cádiz, que ocupa o 19.º e penúltimo lugar da liga espanhola, acabou por assumir o domínio do jogo. O intervalo chegou com o 1-0 no marcador e, na segunda parte, já depois de mudanças nos onzes das duas equipas, o Cádiz marcou mais dois golos.

No estágio de uma semana no Algarve, aproveitando a pausa competitiva gerada pelo Mundial 2022, a Roma joga ainda com o Casa Pia, da I Liga, na segunda-feira, e com o Waalwijk, 10.º classificado na liga neerlandesa, na quinta-feira.