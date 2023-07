O antigo futebolista brasileiro Romário teve alta hospitalar na manhã desta quarta-feira, ao fim de 13 dias internado.

Romário esteve quase duas semanas no Hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro, devido a uma infeção intestinal.

Através de uma mensagem nas contas de Romário nas redes sociais, é possível ver o antigo internacional brasileiro a ser recebido em festa, deixando uma mensagem de agradecimento e a confirmar o regresso a casa.

«Nada mais valioso do que a nossa família e a nossa saúde. Graças ao Pai do céu, estou em casa, cercado de muito amor. Obrigado a todos pelo carinho», pode ler-se, na mensagem na conta de Romário, no Instagram.