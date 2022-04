Cristiano Ronaldo não vai defrontar o Liverpool esta noite, confirmou o Manchester United.



O internacional português vai estar ausente do jogo desta noite em Anfield devido à morte de um dos filhos que este e Georgina Rodríguez estavam à espera.



«A família é mais importante do que tudo e o Ronaldo está a apoiar os seus entes queridos neste momento extremamente difícil. Podemos confirmar que ele não estará presente no jogo contra o Liverpool, em Anfield, esta terça-feira. Sublinhamos o pedido de privacidade e respeito à família. Cristiano, estamos todos a pensar em ti e a enviar força para a tua família», lê-se na nota divulgada no site oficial dos red devils.



Recorde-se que o Ronaldo e Goergina anunciaram em outubro de 2021 que estava à espera de gémeos. O avançado tem cinco filhos: Cristianinho, de 11 anos; os gémeos Eva e Mateo, e Alana Martina, a primeira filha com Georgina, todos com quatro. Agora, o casal teve mais uma menina.