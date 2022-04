Cristiano Ronaldo lidera o top da jornada dos portugueses a jogar no estrangeiro, elaborado pelo Sofascore, parceiro do Maisfutebol.



O avançado do Manchester United ficou perto da nota máxima depois dos três golos anotados frente ao Norwich: 9.7.



Miguel Crespo, médio que foi titular na vitória do Fenerbahçe na receção ao Goztepe, foi o segundo português com a melhor classificação (8.4), seguido por André Moreira, guarda-redes do Grasshoppers (8.2).