Bruno Fernandes é o jogador português mais caro da atualidade nos cinco principais campeonatos europeus da atualidade, as denominadas Big Five – Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália.

Segundo um estudo divulgado pelo Observatório do Futebol (CIES), o médio do Manchester United está avaliado em 154,3 milhões de euros, ele que está na quinta posição da lista.

O outro português a surgir no top10 é João Félix, avançado do Atlético de Madrid que tem um valor de mercado estimado em 127,8 milhões de euros.

Phil Foden (Manchester City) surge na primeira posição deste estudo, ele que vale 190,2 milhões de euros, à frente de Mason Greenwood e Marcus Rashford, dupla do Manchester United avaliada em 178 e 159,1 milhões, respetivamente, e Erling Haaland, goleador do Borussia Dortmund que está avaliado em 155,5 milhões de euros.

Dentro do top20 há outros dois jogadores portugueses, ambos do City: Rúben Dias vale 114 milhões de euros, valor que faz dele o central mais caro da atualidade, e Bernardo Silva vale 104,2 milhões.

Na lista de 100 jogadores elaborada pelo CIES, surgem ainda outros cinco futebolistas portugueses: Pedro Neto, do Wolverhampton (31.º com 85,5 milhões de euros), Diogo Jota, do Liverpool (56.º com 66,5 ME), Francisco Trincão, do FC Barcelona (67.º com 62,2 ME), João Cancelo do Manchester City (68.º com 62 ME) e Rafael Leão, do AC Milan (86.º com 54,4 ME).