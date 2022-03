O Everton confirmou, esta quarta-feira, a suspensão dos acordos de patrocínio com três empresas russas - USM, Megafone e Yota – na sequência da guerra na Ucrânia.

«O clube pode confirmar que suspendeu, com efeitos imediatos, todos os acordos de patrocínio com as empresas russas USM, Megafon e Yota», referem os azuis de Liverpool, em comunicado, sublinhando o apoio total ao seu futebolista ucraniano, Vitaliy Mykolenko.

«Os jogadores, a equipa técnica e todos os que trabalham no Everton estão a dar total apoio ao nosso jogador Vitaliy Mykolenko e à sua família e vão continuar a fazê-lo», notam.

As três empresas em questão estão ligadas ao empresário uzbeque Alisher Usmanov, cujos bens foram congelados na terça-feira, pela União Europeia. A organização referiu-se a Usmanov como um «oligarca pró-Kremlin com laços particularmente estreitos com o presidente russo Vladimir Putin».

O próprio Usmanov reagiu na tarde de terça-feira, considerando «injusta» a decisão da União Europeia e que «as razões para justificar as sanções são um conjunto de alegações falsas e difamatórias», prometendo utilizar «todos os meios legais» em sua defesa.

Ainda sobre as decisões anunciadas, o Everton diz que todos no clube «estão chocados e tristes com os acontecimentos na Ucrânia».