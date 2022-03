Depois de Pavel Sivakov, outro ciclista russo manifestou-se pela paz e contra a guerra na Ucrânia. Aleksandr Vlasov, o melhor ciclista da Rússia na atualidade, deixou clara a sua posição e criticou a invasão feita ao território ucraniano.

«Como muitos russos, apenas quero paz. Não sou uma pessoa política e as pessoas normais, como eu, não tiveram voto na matéria sobre se devíamos entrar em guerra», escreveu o corredor de 25 anos, da BORA-Hansgrohe, através da rede social Instagram.

«A guerra foi um choque para todos e espero que acabe o mais cedo possível. O papel do desporto deve ser o de unir os povos para lá de fronteiras políticas, e não dividi-los», explicou Vlasov, campeão nacional de contrarrelógio e vencedor, já este ano, da Volta à Comunidade Valenciana.

Vlasov é o atual 20.º colocado no ranking da União Ciclista Internacional (UCI) e junta-se ao compatriota Pavel Sivakov nos apelos pela paz.

Sivakov, da equipa Ineos e segundo russo melhor colocado no ranking UCI, já se tinha pronunciado pela paz, numa altura em que a UCI baniu as equipas russas e bielorrussas, com a ‘secundária’ Gazprom-RusVelo à cabeça, além de atribuir estatuto neutro aos ciclistas de outras equipas, como o homem da INEOS e o da BORA-Hansgrohe.