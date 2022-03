O Comité de Gestão da União Ciclista Internacional anunciou um conjunto de sanções à Rússia e à Bielorússia na sequência da invasão russa à Ucrânia apoiada pelo país aliado.

Num longo comunicado, o organismo informa que as seleções nacionais e as equipas pertencentes a estes países estão a partir de agora proibidas de participar em qualquer prova do calendário internacional da UCI.

Além disso, os campeonatos nacionais da Rússia e da Bielorússia deixam de ser considerados pela UCI e que todos os emblemas, nomes, acrónimos, bandeiras ou hinos relacionados com estes países ficam proibidos nos eventos internacionais tutelados por si e os atuais campeões nacionais russo e bielorusso não poderão competir com as camisolas representativas desses títulos.

Durante o período em que durarem as sanções, também não serão realizadas provas internacionais na Rússia e na Bielorrússia e não serão aceites quaisquer candidaturas destes dois países para acolherem eventos internacionais de ciclismo. Todos os organizadores de provas noutros países ficam também proibidos de endereçar convites a equipas destas nações.

Os ciclistas russos e bielorrussos iestão autorizados a competir desde que não estejam integrados em equipas destes dois países, podendo também fazê-lo também na condição de atletas neutros: ou seja, sem qualquer alusão aos países de origem. Neste sentido, a UCI deixa um apelo, pedindo que organizadores, espectadores e adversários respeitem os corredores russos e bielorrussos com os quais compitam.

«A UCI, que se mantém como uma organização politicamente neutra, lamenta que as decisões dos seus governos possam ter impacto nos atletas russos e bielorrussos, mas é necessário ser firme na defesa dos valores olímpicos», justifica o organismo.

As equipas excluídas:

UCI ProTeam Gazprom – RusVelo (RUS)

UCI Continental Team Vozrozhdenie (RUS)

UCI Track Team Marathon – Tula Cycling Team (RUS)

UCI Continental Team CCN Factory Racing (BLR)

UCI Continental Team Minsk Cycling Club (BLR)

UCI Women’s Continental Team Minsk Cycling Club (BLR).

As competições suspensas:

Grand Prix Moscow 1: class 2 track event (20-21 May 2022)

Granfondo Moscow: UCI Granfondo World Series event (21-22 May 2022)

Grand Prix Moscow 2: category 2 track event (22 May 2022)

Grand Prix Saint-Petersburg: category 2 track event (26-29 May 2022)

Five Rings of Moscow: class 2.2 road event (8-12 June 2022).