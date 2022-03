Há nove anos derrotou Roger Federer, a segunda ronda de Wimbledon, e agora está na Ucrânia para defender o seu país da invasão russa. Esta é a história de Sergiy Stakhovsky, o tenista chegou nos últimos dias a Kiev para lutar contra a Rússia ao lado dos seus compatriotas.



«Sei como usar uma arma. Se a tiver de usar, usarei. Espero sinceramente que não seja preciso», começou por dizer à BBC.



O antigo número 31 do ranking ATP contou ainda que os filhos não sabem que este foi para a Kiev lutar contra as tropas russas.



«Ainda não tenho a certeza do que fiz. Sei que é extremamente difícil para a minha mulher. Os meus filhos não sabem que estou aqui [em Kiev]. Eles não entendem a guerra, são demasiado pequenos», acrescentou, esclarecendo que a mulher Anfisa ficou na Hungria.

Esta terça-feira, Stakhovsky deixou uma forte mensagem ao presidente russo, Vladimir Putin,após um edífico em Kharkiv ter sido bombardeado.



«Putin, vamos dançar na tua campa. Não vais sair impune», escreveu no Instagram.