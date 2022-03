Ao contrário de outros compatriotas, Artem Dzyuba, capitão da seleção da Rússia, ainda não se pronunciou acerca da invasão russa à Ucrânia. Quem não gostou do silêncio do jogador do Zenit foi Vitaliy Mykolenko, ucraniano que alinha no Everton.



Numa publicação nas redes sociais, o lateral-esquerdo não poupou nas críticas (e nos insultos) ao avançado.



«Enquanto ficas calado, seu c****, juntamente com os teus colegas de m****, cidadãos inocentes estão a morrer na Ucrânia. Vais ficar preso na tua masmorra para o resto da tua vida e até ao fim da vida dos teus filhos. E estou feliz por isso», escreveu numa publicação no Instagram logo depois de ter partilhado imagens dos ataques russos a Kharkiv.