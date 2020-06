Os adeptos do Zenit de São Petersburgo apresentaram uma coreografia original na receção ao Samara, na última sexta-feira, em jogo da 24.ª jornada da Liga russa.



Os apoiantes do clube russo mostraram uma pessoa a segurar o novo coronavírus na mão. Entretanto, surge um fumo verde e o vírus é substituído por uma bola de futebol.



De resto, o Zenit acabou por vencer a partida frente ao Samara por 2-1 com um bis de Dzyuba e segue na liderança isolada. Lembre-se que as autoridades de saúde russa permitem que os adeptos ocupem 10 por cento da capacidade total dos estádios nos jogos do campeonato russo.