José Mourinho aproveitou a conferência de imprensa desta segunda-feira para responder a Paul Merson.

O antigo jogador do Arsenal e internacional inglês, agora comentador em Inglaterra, afirmou que Harry Kane vai sofrer como avançado com o técnico português do Tottenham. O setubalense pegou na palavra e listou...

«Para não perderem tempo, posso dizer que tive alguns avançados que jogaram para mim e não eram maus. Tive um tipo chamado Drogba, jogou quatro temporadas comigo, marcou 186 golos o que dá uma média de 46 golos por época. Tive outro tipo que também não é mau, joga na Juventus agora, esteve comigo três épocas e marcou 168 golos o que dá uma média de 56 golos por época. Outro que também não é mau, chama-se Karim Benzema. Jogou comigo três épocas. Nem sempre era titular porque era bastante jovem na altura. Fez 78 golos comigo o que dá uma média de 26 golos por temporada. Tive outro chamado Milito, jogou uma época comigo e marcou 30 golos, venceu três títulos e, claro, a média é 30. Tive outro que jogou uma época e meia comigo. E digo época e meia porque na outra metade ele teve uma lesão enorme. É um tipo alto, chama-se Zlatan. Jogou uma época e meia, marcou 58 golos o que dá uma média de 29. Portanto, querido Paul, tenho muito respeit opor ti, mas acho que o Harry Kane não tem problemas nenhuns em marcar golos na minha equipa especialmente quando está em forma, fresco, com rotinas de jogo. Essa é a minha mensagem para alguém a quem tenho imenso respeito.»

Apesar de os números apresentados por Mourinho sobre Didier Drogba estarem incorretos, percebeu-se a ideia do técnico.