O Burnley é, na última década, um dos exemplos da longevidade de um treinador no futebol europeu. E por isso continua com Sean Dyche ao comando, agora com contrato prolongado.

O clube inglês, que disputa a Premier League, confirmou esta quinta-feira a renovação de contrato com o treinador de 50 anos, até ao final da época 2024/2025.

«O Burnley tem o prazer de anunciar que o treinador Sean Dyche e o adjunto Ian Woan assinaram um novo contrato longo até ao final da época 2024/2025», refere o clube, em comunicado.

Dyche comanda o Burnley desde a época 2012/2013 e está, por isso, na sua décima época ao comando dos «clarets». Nesta altura, é mesmo o treinador há mais tempo no mesmo clube na Premier League.