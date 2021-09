O Bayern Munique renovou contrato com o futebolista Leon Goretzka. O acordo foi confirmado na manhã desta quinta-feira pelo emblema germânico.

O médio internacional pela seleção da Alemanha, de 26 anos, vê assim acrescentados mais quatro anos de contrato em relação ao vínculo até agora existente.

Goretzka chegou ao Bayern Munique no verão de 2018 e está na sua quarta temporada ao serviço do clube, sendo peça fundamental no onze inicial.

Em pouco mais de três anos e meio, já conquistou dez títulos pelo Bayern: três campeonatos, duas Taças da Alemanha, duas Supertaças da Alemanha, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um Mundial de Clubes.