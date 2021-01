Surpresas atrás de surpresas na 29.ª jornada do Brasileirão com o São Paulo, líder da classificação, a perder em casa no clássico com o Santos (0-1), e com o Flamengo a voltar a desiludir os seus adeptos, em pleno Maracanã, como novo desaire, desta vez diante do Ceará (0-2). Resultados que podem permitir ao Palmeiras de Abel Ferreira com dois jogos em atraso, reentrar na luta pelo título.

Começamos pelo Morumbi onde o líder, contra todas as expetativas, perdeu o clássico com um Santos que entrou em campo com uma equipa com jogadores pouco utilizados, deixando os habituais titulares em repouso para o decisivo embate com o Boca Juniors para as meias-finais da Tala Libertadores. Um jogo que ficou decidido no início do segundo tempo com um golo solitário de Jobson.

Ainda mais supreendente foi a derrota do Flamengo em pleno Maracanã diante do Ceará por 2-0. Rogério ceni já estava numa situação delicada antes deste jogo, mas os golos de Vinicíus Goes e Kelvyn voltaram a expor as fragilidades da equipa carioca que parece estar cada vez mais distante de renovar o título conquistado por Jorge Jesus.

No final do jogo, o treinador assumir mesmo a responsabilidade pela derrota, numa conferência de imprensa que começou mais de uma hora depois do final do jogo. «Não consigo explicar de forma mais clara. Lamento. Vim aqui para ser campeão, quando me convidaram para vir. A gente está deixando passar as oportunidades. É culpa nossa, é culpa minha, nossa dentro de campo», atirou o antigo guarda-redes.

A verdade é que estes resultados podem favorecer o Palmeiras de Abel Ferreira que, com 47 pontos e dois jogos em atraso, pode ultrapassar o Flamengo e aproximar-se do líder São Paulo quando faltam nove jornadas para o final do campeonato.