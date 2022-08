O futebolista franco-marfinense Sébastien Haller emocionou-se ao receber presencialmente, esta terça-feira, o prémio de melhor marcador da liga holandesa 2021/22.

Homenageado com o troféu Willy van der Kuijlen, o atual atacante do Borussia Dortmund, clube ao qual chegou em 2022/23 oriundo do Ajax, subiu ao palco durante a cerimónia de prémios, em Utrecht, salientando a importância de mostrar que se sente bem.

«Estou a sentir-me bem. É importante para mim estar aqui e mostrar a todos que ainda me estou a sentir bem. Os primeiros dois ou três dias no hospital e os seguintes não foram os melhores, mas tenho pessoas à minha volta, como a minha esposa, o meu fisioterapeuta, as pessoas do Ajax e as do Dortmund», disse Haller, emocionado durante a entrevista com Jan Joost van Gangelen, especialmente quando olhou para a sua companheira.

«Isso pode acontecer com qualquer um. Tenho muitas pessoas à minha volta», salientou Haller, que já tinha dado, na terça-feira, uma entrevista sobre o que tem vivido nas últimas semanas, afastado dos relvados.