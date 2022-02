A Seleção Nacional de futebol continua no oitavo lugar do ranking da FIFA, de acordo com a mais recente atualização, divulgada esta quinta-feira.

A Bélgica continua a liderar a lista, à frente do Brasil e da França. No top10, de resto, só houve uma alteração: a Argentina assumiu o quarto posto, que era da Inglaterra, agora quinta classificada.

Destaque para o Egito, de Carlos Queiroz, que está agora no 34.º lugar – uma subida de 11 posições, isto depois de ter atingido a final da CAN.

Veja na galeria acima associada o top10 do ranking da FIFA.