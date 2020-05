A Juventus voltou ao trabalho ontem na sua cidade desportiva com vários atletas a iniciarem um regresso que será faseado e, segundo o jornal 'Tuttosport’, com regras bastante apertadas no que diz respeito ao contacto e às regras de segurança, devido à covid-19.



Ramsey, Chiellini, Bentancur, Bonucci, Pinsoglio, Rugani, Pjanic, De Sciglio, Cuadrado e Bernardeschi formaram o primeiro grupo de jogadores da Vecchia Signora a iniciar sessões de treino individuais e a realizar os testes para deteção de covid-19, no cumprimento do protocolo estabelecido para todos os clubes da Serie A.

Segundo o 'Tuttosport', a Juventus preparou um plano que contemplará várias fases para o regresso em segurança de toda a equipa, e ainda ontem Gigi Buffon terá apenas passado pelo J-Medical, centro médico e de medicina desportiva junto ao estádio da Juve, e não terá sequer passado pelo relvado, nem estado com os companheiros.



De acordo com esta publicação, todos os jogadores são recebidos pelos médicos do clube, que lhes entregam de imediato um formulário com 21 regras estritas para o regresso ao trabalho.



Entre elas estão, obviamente o respeito pela distância interpessoal na cidade desportiva, lavar muito as mãos, sendo que as torneiras devem ser tocadas apenas com toalhetes e a limitação dos contactos em geral. Na cidade desportiva é estritamente proibido beber líquidos da mesma garrafa, comer no balneário ou deixar objetos pessoais em áreas comuns. Vai ser igualmente evitado a todo o custo qualquer forma de contato com os adeptos, e usado um único microfone nas entrevistas (que será limpo após cada utilização) e, além disso, para evitar que possa existir confusão nos sintomas, todo o plantel será vacinado contra a gripe sazonal.



A Juventus prevê que os jogadores que saíram de Itália não integrem de imediato os trabalhos, como é o caso de Cristiano Ronaldo, que chegou ontem a Turim proveniente da Madeira, onde esteve confinado com a família. O internacional português terá de respeitar uma quarentena de 14 dias e continuar os treinos em casa. Quanto aos outros jogadores que estiveram ausentes de Itália neste período e onde se incluem de Ligt, Rabiot, e Khedira, e ainda os sul-americanos Alex Sandro, Danilo, Douglas Costa e Higuaín, a sua chegada a Turim está, segundo o jornal, prevista até final da semana.