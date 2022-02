O Nápoles resgatou na noite deste domingo os três pontos ante a Lazio, no Estádio Olímpico de Roma, ao vencer por 2-1 graças a um golo de Fabián Ruiz no quarto e último minuto de compensação do jogo da 27.ª jornada da Serie A italiana.

Depois do 0-0 ao intervalo, Lorenzo Insigne deu vantagem aos comandados de Luciano Spalletti aos 62 minutos.

A Lazio, eliminada da Liga Europa pelo FC Porto a meio da semana, ainda respondeu com o 1-1 apontado por Pedro Rodríguez aos 88 minutos, mas foi outro espanhol, Fabián Ruiz, a ser o protagonista maior do encontro, com o golo para o 1-2 final no marcador.

O lateral-esquerdo Mário Rui foi titular no Nápoles e jogou os 90 e poucos minutos.

Com este resultado, o Nápoles é líder com 57 pontos, a mesma pontuação do Milan que, no entanto, é segundo classificado. Recorde-se que o Milan empatou na sexta-feira. Quem pode aproveitar é o Inter, terceiro com 55 pontos e menos um jogo disputado. A Lazio ocupa a sétima posição, com 43 pontos, vendo findada uma sequência de cinco jornadas sempre a pontuar.

Já este domingo, a Roma venceu a Spezia, num dia que também teve triunfos de Cagliari e Verona.