Os próximos dias trarão fumo branco acerca do futuro do futebol italiano esta temporada.

«Ouvi, com grande atenção, as várias posições, e nos próximos dias, depois de reunir com o Ministério da Saúde e o Comité Científico, tomaremos medidas sobre a possibilidade e métodos de regresso aos treinos», disse o ministro italiano do Desporto, Vincenzo Spadafora.

O governante referiu que, após reuniões entre líderes federativos, ligas profissionais e amadoras, empresários, árbitros, adeptos e outros agentes, poderão ser encontradas soluções para o reatamento dos treinos, suspensos há um mês e meio neste país.

Recorde-se que, não obstante a reserva de oito clubes, esta terça-feira os clubes da Serie A votaram a favor do regresso à competição e da conclusão do campeonato na presente época.