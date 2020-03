Luka Jovic, jogador do Real Madrid, pode ter de lidar com um processo judicial por, alegadamente, ter desrespeitado a «quarentena» na Sérvia.

Ainda que as autoridades o tenham desaconselhado, as estimativas apontam para 65 mil pessoas sérvios de regresso ao país, nos últimos dias, até pela eventual necessidade de recorrer ao serviço nacional de saúde.

Luka Jovic também decidiu viajar para a Sérvia, mas não terá cumprido os catorze dias de isolamento que são impostos a quem entra no país. Na imprensa surgiram informações de que o antigo jogador do Benfica teria regressado na manhã de quarta-feira, para festejar o aniversário da namorada, Sophia Milosevic.

O avançado chegou a revelar que estava proibido de deixar Madrid, dada a quarentena aplicada pelo Real Madrid, na sequência do caso positivo de Trey Thompkins, da equipa de basquetebol, que partilha instalações com o plantel de futebol.

O pai de Luka, Milan, já garantiu que o jogador fez um teste à Covid-19 que deu negativo, e por isso foi autorizado pelo emblema «merengue» a viajar para Belgrado, onde diz ter chegado no início da semana.

Embora sem referir o nome do avançado, a primeira-ministra da Sérvia, Ana Brnabic, deixou um aviso em conferência de imprensa: «Temos exemplos de jogadores de futebol que vêm do exterior e não se isolam. Isso é algo com que as nossas autoridades vão ter de lidar.»