A Sérvia reforçou esta segunda-feira a liderança do Grupo G da qualificação para o Campeonato da Europa de 2024, ao vencer Montenegro em Podgoritza, por 2-0.

Os golos só apareceram no segundo tempo, por intermédio de Dusan Vlahovic, que foi lançado por Dragan Stojkovic logo após o intervalo. O avançado da Juventus abriu o marcador aos 78 minutos e, aos 90+6m, confirmou a vitória.

O médio do FC Porto Marko Grujic foi titular e saiu aos 81 minutos, enquanto Uros Racic, do Sporting de Braga, foi lançado a cinco minutos dos 90. Por seu turno, o avançado do Vizela Osmajic entrou aos 71m.

No outro jogo do grupo nesta segunda-feira, a Hungria venceu a Bulgária por 3-0, em Budapeste.

Balint Vecsei (7m) Dominik Szoboszlai (26m) e Martin Adam (39m) fizeram os golos.

Desta forma, a Sérvia lidera o Grupo G de forma isolada, com seis pontos. Na segunda posição, encontra-se a Hungria (três pontos e um jogo), enquanto Montenegro é terceiro classificado (três pontos e dois jogos).

Ainda sem qualquer ponto, está a Lituânia, orientada por Edgaras Jankauskas, antigo avançado de Benfica e FC Porto, apenas com um jogo disputado. A Bulgária também ainda não pontuou nos dois jogos que já realizou.