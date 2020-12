O novo selecionador da Noruega, Stale Solbakken, foi multado em 20 mil coroas norueguesas (1.885 euros) por ter infringido as regras de confinamento associadas à covid-19. A punição acontece poucos dias depois de ter sido confirmado como o novo técnico da seleção de futebol dos nórdicos.

Solbakken, de 52 anos, confirmou a receção da multa e o telefonema da polícia, alegando ter-se «distraído» com as datas. O antigo treinador do Copenhaga tinha chegado à Noruega proveniente da Dinamarca a 28 de novembro. Foi visto nas bancadas de um estádio e, na segunda-feira, num outro recinto, aparecendo na televisão.

Após ter viajado de um país para o outro, Solbakken devia ter cumprido isolamento de dez dias, o que não aconteceu na totalidade.

A Noruega tem cerca de 38 mil casos e pelo menos 359 mortes. Tem sido um dos países de maior sucesso na luta contra a pandemia, com a terceira taxa mais baixa da Europa na transmissão do vírus, segundo o Centro de Prevenção e Controlo de Doenças.