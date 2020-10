O Standard Liège perdeu neste domingo com o St. Truiden por 2-0, naquele que foi o último jogo da equipa belga antes da visita ao Estádio da Luz, onde vai defrontar o Benfica na próxima quinta-feira para a Liga Europa.

Os golos do St. Truiden foram marcados por Duckens Nazon (37m) e Steve De Ridder, ao minuto 73. Este foi o terceiro jogo seguido do Standard sem vencer, segundo para a Liga belga, na qual o adversário dos encarnados nas competições europeias segue no quinto posto com 18 pontos em dez jogos.

Na Escócia, o Rangers, que também vai defrontar o Benfica na fase de grupos da Liga Europa, soma e segue: bateu em casa o Livingston por 2-0 (Joe Aribo aos 9m e Jermain Defoe aos 16m) e aproveitou da melhor forma o tropeção do eterno rival Celtic, que empatou a três na visita ao terreno do Aberdeen e está agora a seis pontos (e menos um jogo) do Rangers, primeiro classificado do campeonato.

Já os polacos do Lech Poznan, que perderam com o Benfica por 4-2 na passada quinta-feira, evitaram nova derrota, desta feita contra o Cracóvia, com um golo ao cair do pano da autoria de Mohammad Awad, que fez o 1-1 final ao minuto 86. Pedro Tiba não jogou.