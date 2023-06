Stephen Eustáquio e Steven Vitória foram convocados pela seleção do Canadá para a final four da Liga das Nações da CONCACAF.

O médio do FC Porto e o defesa-central do Desportivo de Chaves integram a lista de 23 jogadores para a prova onde, nas meias-finais, e o Canadá vai defrontar o Panamá e os Estados Unidos defrontam o México, ambos a 16 de junho.

A dupla luso-canadiana, refira-se, esteve presente no Mundial 2022.

Trophy on the line 🏆



Your #CANMNT Roster for Concacaf Nations League Finals! 🇨🇦#CANMNT x @CIBC pic.twitter.com/LAEE16fCvd