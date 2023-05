O selecionador nacional de Portugal, Roberto Martínez, anunciou, esta segunda-feira, os 26 convocados para os jogos ante Bósnia e Islândia, de qualificação para o Europeu 2024. Toti Gomes, do Wolverhampton, é a grande novidade nos eleitos.

O defesa de 24 anos, do Wolverhampton, é a única estreia absoluta na lista da seleção A, apesar de haver outro jogador na convocatória que ainda não jogou pela principal equipa nacional, o guarda-redes José Sá.

LISTA DE CONVOCADOS:

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers FC) e Rui Patrício (AS Roma);

Defesas: Diogo Dalot (Manchester United), Nélson Semedo (Wolverhampton), João Cancelo (FC Bayern Munich), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Danilo Pereira (PSG), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (SL Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Toti Gomes (Wolverhampton).

Médios: João Palhinha (Fulham FC), Rúben Neves (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Manchester United), Otávio (FC Porto), Renato Sanches (PSG) e Vitinha (PSG);

Avançados: Ricardo Horta (SC Braga), Bernardo Silva (Manchester City), Rafael Leão (AC Milan), João Félix (Chelsea FC), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Gonçalo Ramos (SL Benfica) e Diogo Jota (Liverpool FC).

As mudanças face à primeira lista de Martínez

Em relação à primeira lista de Martínez, saem João Mário (Benfica), que anunciou o adeus à seleção no domingo, assim como Diogo Leite (Union Berlim), Nuno Mendes (PSG) e Matheus Nunes (Wolverhampton).

Por oposição, e além da estreia absoluta de Toti Gomes, regressam Nélson Semedo (Wolverhampton), Renato Sanches (PSG) e Ricardo Horta (Sp. Braga).

As datas dos jogos e a classificação atual

Portugal defronta a Bósnia no próximo dia 17 de junho, sábado, no Estádio da Luz, a partir das 19h45. A visita à Islândia é dia 20, terça-feira. O jogo em Reiquejavique é às 19h45 (hora de Portugal Continental).

Ao fim de duas jornadas, Portugal é líder do grupo J, com seis pontos, em lugar de apuramento para a competição. A Eslováquia é segunda classificada, com quatro pontos, também em zona de qualificação. Seguem-se Bósnia e Islândia, ambas com três pontos cada, Luxemburgo com um e Liechtenstein ainda sem pontos.