Mais um clube, mais uma frustração. Tem sido assim a carreira de Freddy Adu, antiga grande promessa do futebol norte-americano, que chegou a representar o Benfica.

Desta vez, o avançado agora com 31 anos estará na porta de saída no Österlen, clube da quarta divisão sueca.

A informação foi avançada pelo jornal Sportbladet, que chegou à fala com o presidente do clube, que não confirmou ainda o desfecho e com o próprio Adu.

«O treinador confessou-me que fui contratado contra a sua vontade e isso raramente acaba bem. Preciso de jogar e de estar em forma. Quero jogar, isso é o mais importante para mim», afirmou o internacional norte-americano, que ainda assim ressalvou: «O contrato não se quebra até haver um acordo entre as partes.»

Recorde-se que Freddy Adu foi contratado pelo Benfica em 2007, pouco depois de se ter estreado pela seleção dos Estados Unidos com apenas 17 anos, mas nunca chegou a impor-se na Luz. Ainda participou em 21 jogos na primeira época, com cinco golos, mas depois foi sucessivamente emprestado ao Mónaco, Belenenses, aos gregos do Aris Salónica e aos turcos do Caykur Rizespor, terminando o seu vínculo aos encarnados em 2011.

O jogador já representou dezena e meia de clubes na sua carreira e assinou pelo Österlen em outubro, após dois anos de paragem, mas não tem sido opção regular na quarta divisão da Suécia.