O antigo defesa suíço, Nicolas Schindelholz. morreu vítima de cancro, aos 34 anos.

O Basileia, clube de formação Schindelholz, anunciou esta segunda-feira o falecimento do ex-jogador.

«O Basileia lamenta a perda de Nicolas Schindelholz. Nosso ex-capitão da equipa de sub-21 morreu de cancro com apenas 34 anos. Todos no Basileia estamos chocados com esta notícia e expressamos as nossas sentidas condolências à família enlutada. Descansa em paz Nico», escreveu o atual sétimo classificado da Liga Suíça, nas suas redes sociais.

Além do Basileia, Nicolas Schindelholz representou o Thun, o Luzern e o Aarau, tendo jogado por este último até junho de 2021.