Joseph Blatter, presidente da FIFA entre 1998 e 2015, continua internado nos cuidados intensivos de um hospital da Suíça, mas está a melhorar.

«Os médicos estão satisfeito com o estado dele. Mas ainda há um longo caminho a percorrer», afirmou Corinne Blatter Andenmatten, filha do ex-dirigente do organismo máximo do futebol mundial, em declarações a vários órgãos de comunicação social suíços.

Recorde-se que no início deste mês foi noticiado que Joseph Blatter havia sido hospitalizado e que se encontrava em estado grave após um colapso do sistema imunitário.

Blatter tem 83 anos e teve covid-19 entre outubro e novembro de 2020.